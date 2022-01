Sono lontanissimi ormai i tempi del sodalizio tra Alex Belli e Davide Silvestri. I due attori hanno condiviso tanto nella Casa del GF Vip, ma qualcosa si sarebbe definitivamente rotto, almeno da parte dell’ex attore di Vivere. Lo ha confidato nelle passate ore a Nathaly Caldonazzo, durante una critica riservata da quest’ultima all’ex Vippone.

Davide Silvestri spiega perché si è allontanato da Alex Belli

Durante una chiacchierata in cucina, Nathaly ha esposto il suo punto di vista sulle eccessive parentesi dedicate ad Alex Belli durante il Grande Fratello Vip, sostenendo:

Io penso che se ne sia parlato abbastanza… Se fosse amore no? Tu dici di voler stare con tua moglie, non inizi la puntata dicendo ‘grazie per la complicità, chi vuole intendere intenda’.

Rivolgendosi poi a Davide Silvestri, Nathaly gli ha chiesto quasi sorpresa se fosse ancora suo amico, ma la replica dell’attore ha in qualche modo spiazzato:

Di Alex molto, ma di Alex il primo mese. Dal secondo mi sono allontanato perché se io facessi una roba del genere con la mia donna l’avrei persa già da tempo! A questo punto io ho preso le distanze perché non posso darti ragione, anche se sei un mio amico non posso darti ragione. Se la mia ragazza mi vede mi dice ‘ma sei scemo?!’. L’ho fatto anche per lei perché mi avrebbe detto ‘ma cosa stai difendendo!’, che uomo sei?

Nathaly ha compreso perfettamente il discorso di Silvestri dandogli assolutamente ragione e condividendo anche la possibile reazione della fidanzata: “Anch’io lo avrei detto”.