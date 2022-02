Come procede il rapporto tra Soleil Sorge e Delia Duran dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore la modella venezuelana ha abbracciato calorosamente la “collega” di reality (lasciandola di stucco).

Allora lo sai, che ho detto quelle robe positive. Quando io ti dico le cose lo faccio in faccia come fai te. Ieri ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna che mi dice le cose davanti è Soleil. Questo lo apprezzo davvero molto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace.

Soleil ha replicato:

Io sicuro ti dico tutto in faccia. Ah, mi hai difeso sempre? Mi hanno detto che non è così! Non è vero che mi difendi sempre. Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia. Appena sei arrivata non hai detto cose molto belle. Sento che non sei troppo coerente perché mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare, altrimenti non sarei qui a parlarti.

Il tuo problema sai qual è? Per me è chiaro, è che dici una cosa e subito dopo l’esatto opposto. Quindi capirti o fidarsi non è semplice. Hai troppa leggerezza nel passare da ‘ti voglio bene siamo in pace’ a ‘no perché non mi piace’ e per finire ritorni ‘amore, tesoro io e te siamo simili’. Questo non puoi dire che non è così, ho notato che sei fatta in questa maniera.