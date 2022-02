Miriana “accusa” Manila di ipocrisia? Il gesto per Katia fa discutere – VIDEO

Un gesto di Manila Nazzaro nei confronti di Katia Ricciarelli ha visibilmente indispettito Miriana Trevisan. Lo scorso sabato sera, dopo l’uscita dell’ex moglie di Baudo dal GF Vip, la pugliese ha brindato anche in suo onore.

Miriana Trevisan, dopo il mancato saluto di Katia a Manila, ha “accusato” l’ex Miss Italia di essere stata velatamente ipocrita ad alzare il calice anche nei confronti della Ricciarelli: “Io non riesco proprio…”, ha commentato.

Manila ha affermato di essersi fatta scivolare tutto addosso:

Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. – riporta Biccy.it – Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero.

Manila ha anche commentato l’uscita di Kabir e Katia (i suoi “nemici” numero 1 del Grande Fratello Vip)

Non vale più la pena di stare male per lei. Io sono stata offesa eppure sono stata accanto a lei per cinque mesi. Ti dirò che io sono comunque felice. Le parole però hanno un peso ed è chiaro. Poi più sei grande e più le parole pesano e il pubblico vede tutto. I telespettatori hanno capito, perché altrimenti né lei e né Kabir sarebbero stati eliminati. Se loro fossero stati nel giusto non sarebbero usciti, lui mi ha dato della disperata. L’importante è non rispondere mai con la stessa medaglia.