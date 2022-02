Carmen Russo, ospite di “Non succederà più”, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, dicendo la sua in merito all’atteggiamento di Nathaly Caldonazzo e “bacchettando” Manila Nazzaro.

Nathaly è una mitomane. – ha affermato Carmen Russo ospite di “Radio Radio” – Perché lei vede le cose a sua maniera, ne fa dei miti. Essere mitomani potrebbe essere anche positivo se tu esasperi una cosa in positivo. Ma se tu la esasperi per provocare o rompere le scatole, mettere zizzania, o qualcosa di negativo, è negativo. Lei faceva tutto per parlare di lei. Le ha fatto comodo.

A me non piacciono le persone che non sono autentiche, che hanno un secondo fine. A me quando mi ha detto: “Enzo Paolo mi ha telefonato, sono morta dalle risate. Ho riso per 3 giorni. Ma queste sono le donne che quando pensano di parlare dell’uomo di un’altra pensano di accendere delle spie, ma a me non ha acceso niente. Il mio albero di Natale è già illuminato.