Seconda puntata de L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti.

Il gruppo dei famosi si è riunito a quello dei non famosi: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza?

Tra Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron si salvano al televoto Joe e Samuel mentre Artur vince la prova di apnea con Luce.

La Caponegro così, è andata in nomination con Khady e Samuel, votati dal gruppo e con Peppe, scelto dal leader Edoardo Stoppa.

Francesca Bergesio, infortunata al ginocchio, ha dovuto abbandonare il reality mentre Aras Senol e Greta Zuccarello sono momentaneamente isolati causa Covid.

Il gruppo intanto si è allargato. Sull’Isola sono arrivati Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.

