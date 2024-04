Pietro dopo l'incidente di Marina accusa la produzione de L'Isola

Dopo l’incidente che ha coinvolto Marina Suma durante una prova in coppia con Pietro all’Isola dei famosi, quest’ultimo ha sollevato delle accuse nei confronti di Vladimir Luxuria e della produzione del reality show, sostenendo che siano responsabili dell’accaduto.

Durante la diretta dell’Isola dei famosi si è verificato un piccolo confronto tra Pietro e Vladimir Luxuria, focalizzato sull’infortunio subito da Marina Suma durante una prova.

Marina Suma si è fatta male nel corso della prova per l’immunità ripetuta una seconda volta a causa della presunta difficoltà di comprensione del gioco da parte del giovane naufrago.

Pietro ha espresso apertamente le sue accuse nei confronti della conduttrice e della produzione del programma, cercando di spiegare le ragioni dietro la sua convinzione nel corso delle nomination:

Io ho fatto un gesto di galanteria verso una donna, anzi di umanità, come giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Quindi volevo dire che non siamo carne da macello. L’ho voluta aiutare perché sapevo di poterle fare male. Io non volevo farle male.

Non è mia responsabilità, ma degli altri. Non ho paura di dirlo. Penso che tutta la responsabilità non sia mia, ma vostra. Perché una donna si è fatta male per colpa vostra.