Cosa è accaduto durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi? Dopo l’eliminazione di Luce Caponegro è già tempo di nomination: scopriamo cosa è successo!

Isola dei Famosi, terza puntata: Luce eliminata, infortunio per Marina Suma

Nel corso della terza puntata, in onda lunedì 15 aprile su Canale 5, sono stati 4 i concorrenti immuni: si tratta di Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Pietro Fanelli e Marina Suma, che ha subito un brutto infortunio in diretta proprio durante la prova per ottenere il benefit.

Samuel Peron è il leader della terza puntata de L’Isola dei famosi.

L’ex ballerino ha conquistato la collana grazie alla prova del fuoco: durante la serata, infatti, Peron ha dovuto affrontare una sfida con Greta Zuccarello, appena rientrata dall’infermeria.

Dopo averla battuta alla prova del fuoco, Peron ha conquistato il titolo.

I naufraghi hanno quindi deciso quali concorrenti mandare al televoto nel corso della prossima puntata del programma, in onda giovedì 18 aprile sempre in prima serata su Canale 5.

I concorrenti nominati sono: Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli.

A questi si aggiunge Joe Bastianich, nominato dal leader di puntata Samuel Peron.