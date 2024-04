Sonia Bruganelli e Dario Maltese , maretta all’Isola tra i due opinionisti? Uno dei due interviene

C’è maretta in atto tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese? Il dubbio è sorto dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella prima serata di ieri su Canale 5. Tra i due opinionisti in studio sarebbe scattato un botta e risposta che non è passato inosservato al pubblico da casa.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese: botta e risposta all’Isola dei Famosi

Tra Sonia e Dario sarebbero sorte le prime incomprensioni. Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, nel dettaglio, non si sono fatte attendere le frecciatine tra l’ex signora Bonolis ed il giornalista del Tg5. La prima ha così lanciato una stoccata al suo compagno di avventura dopo le domande che ha rivolto ai naufraghi Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli.

Parlando dell’amicizia nata tra i due concorrenti, nonostante le loro diversità, Maltese ha commentato:

Secondo me c’è un po’ di affinità, portano un po’ di sapienza all’Isola. Pietro, sei contento che hai trovato una sorta di maestro in Daniele? E Daniele, cosa ti piace della sua falsità? Tu invece sei vero?

A quel punto è intervenuta la Bruganelli:

Posso alleggerire? Si possono alleggerire le domande intimistiche di Dario?

A quel punto Maltese ha replicato con un leggermente stizzito: “Alleggerisci, vah”.

Un botta e risposta notato anche dagli spettatori e che potrebbe prossimamente trasformarsi in un’esplosione.

Tuttavia proprio oggi Sonia Bruganelli è intervenuta a Casa Sdl parlando proprio del suo rapporto con il collega e smentendo le voci di una possibile maretta in atto: