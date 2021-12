La nuova puntata di Verissimo ha visto protagonisti in studio Alex Belli e Delia Duran, tornati insieme dopo il rapporto speciale che si era creato tra l’attore e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip.

Alex Belli rifiuta di vedere il videomessaggio di Mila Suarez ma spunta online

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha fatto sapere che la redazione di Verissimo aveva contattato anche l’ex moglie Katarina e la ex fidanzata Mila Suarez. E se la prima non ha rilasciato delle dichiarazioni, la seconda non si è fatta scappare l’occasione registrando un videomessaggio per lui.

Alex ha rifiutato di vederlo ed ha concluso in breve la parentesi dedicata alla sua ex:

Mila? Di lei ero innamorato. È stato un passaggio molto veloce che non ho piacere di ricordare perché non si è comportata bene. Ha qualcosa da dirmi? Se volessi non sentirlo? Sì, mi dà fastidio e vi chiedo cortesemente di non vederlo.

La redazione di Verissimo ha deciso ugualmente di rendere pubblico il video condividendolo tramite l’account di Instagram.

E, anche questa volta, le parole di Mila Suarez non sono certamente al miele:

Ciao Alex. Ho seguito un po’ il Grande Fratello Vip e posso solo dirti che sei peggiorato veramente. Lo so che mi odi perché una donna che vale non può stare vicino a te. Mi ricordo quando venivi a chiedere scusa per tornare a casa. Ma ho capito che persona sei. Sei una persona che è meglio perdere che avere vicino. Alla fine questo film l’avevo già visto. Questa storia poi, fa sempre lo stesso schema. Sei bravo a far innamorare le donne e questo posso dirlo, Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tu Alex sei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. Scappavi di casa e tornavi dopo 24 ore. Non sai neanche cosa vuol dire avere sentimenti, perché sei sempre stato un uomo egoista che pensa solo a se stesso. E basta.