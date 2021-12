Alex Belli e Delia Duran ospiti di Verissimo, hanno raccontato il loro matrimonio e l’ultima esperienza del man all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, compreso l’avvicinamento bollente a Soleil Sorge.

Silvia Toffanin asfalta Alex Belli e Delia Duran

Delia Duran, avrebbe giustificato la “chimica artistica” tra il marito e Soleil Sorge proprio perché si considerano degli “artisti”.

Silvia Toffanin non ha “accettato” le parole della Duran interrompendo il suo discorso:

Due artisti possono amare in maniera diversa? Due artisti? Scusa, gli artisti, artisti… con tutto rispetto ma i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa… no artisti no, no. Voi siete furbi, è una gara a chi recita meglio…

Ecco il VIDEO che vi farà volare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Silvia Toffanin ha continuato ad asfaltare la coppia durante tutta l’intervista con battute che hanno fatto impazzire il pubblico in studio:

Quindi Delia ci ha ripensato? No, non ci credo. Tu l’hai perdonato quindi? No vabbè sei un genio Alex Belli, non so cosa fai alle donne!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ed a proposito della famosa coppia aperta, Alex ha smentito con forza questa indiscrezione:

Delia è l’unica persona che è riuscita ad equilibrarmi, noi giochiamo a carte scoperte. A me non piace fare le cose per piacere, posso essere me stesso. Non siamo una coppia aperta, siamo liberi mentalmente.

Altri focus sull’argomento

Alex Belli contro Alessandro Basciano: “Sei un copia e incolla”, lo sfogo dell’ex del GF Vip

https://t.co/i9debPlkGt#gfvip @BELLIPRODUCTION — BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 19, 2021