L’avvicinamento tra Delia Duran e Antonio Medugno non è piaciuto affatto ad Alex Belli che stasera entrerà ufficialmente nella Casa del GF Vip per due settimane: ecco le anticipazioni della nuova puntata.

Alex Belli entra al GF Vip e Manuel sorprende Lulù: le anticipazioni

Alex, in quarantena per entrare in Casa, ha anche condiviso un video con protagonista Delia per augurare Buon San Valentino alla donna della sua vita: vuole riprendersi il suo amore? A quanto pare la risposta è sì.

Nel frattempo Federica Panicucci, nel corso di Mattino Cinque, ha diramato le anticipazioni ufficiali della puntata che vedremo in onda stasera: Lulù riceverà una sorpresa da parte di Manuel.

Pronti per la serata di questa sera del #GFVIP?! Dall’entrata di #AlexBelli, alla sorpresa di Manuel a Lulù… Da non perdere! ⚡️#Mattino5 pic.twitter.com/2wv5wY8Na7 — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Si però appena entra Alex spero che tengono il punto… non come l’altra volta 🤦 #GFvip — Adoropotente (@Occhio11869085) February 14, 2022