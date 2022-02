Alessandro Basciano, innamorato pazzo della sua Sophie Codegoni, ha organizzato per lei una sorpresa più romantica che mai nella Casa del Grande Fratello Vip: cena a lume di candela e lettera romantica.

La lettera di Alessandro per Sophie al GF Vip: ecco cosa ha scritto

Alessandro ha allestito in piscina un angolo romantico con palloncini, petali di rosa e tutti i dolci e le bibite preferite di Sophie.

“Lo sai che non è da me e che non è da noi” ha affermato Alessandro, sottolineando l’inusuale gesto che ha scelto di fare per la sua fidanzata: “Spero che apprezzerai ugualmente”.

Sophie non crede ai suoi occhi e – felice ed emozionata per l’inaspettata sorpresa – ha ringraziato il suo Alessandro con un bacio.

Successivamente l’american smile ha letto una romantica missiva per la sua dolce metà, ecco il suo contenuto: