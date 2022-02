Anche nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato San Valentino. Alcuni vipponi hanno ricevuto un messaggio da parte dell’altra metà della mela e Manila, in attesa della puntata di stasera, è rimasta a bocca asciutta.

San Valentino al Grande Fratello Vip: Manila a “bocca asciutta”

Lorenzo Amoruso non le ha mandato alcun videomessaggio e sui social che grande fermento in tal senso: cosa accadrà stasera? Manila verrà messa al corrente di ciò che il suo compagno ha scritto in settimana?

Scusate ma io sto pensando al fatto che in realtà Manila domani non avrà la sorpresa di San Valentino, Più che un video romantico le arriverà il video con il post di Lorenzo nel quale afferma velatamente di volerla lasciare… VOLOOOOO😂😂 #GFvip — Aurora🍃 (@Auri19_) February 14, 2022

Le sorprese per gli innamorati proseguiranno anche oggi e quindi, con molta probabilità, Lorenzo potrebbe palesarsi nel corso della giornata (anche perché sui social sta condividendo dediche, video ed immagini con protagonista Manila).

Nel frattempo, invece di guardare il suo “giardino”, la ex Miss Italia ha reagito spettegolando su Soleil Sorge:

Il percorso di Manila all’interno della Casa è andato calando giorno dopo giorno. Entrata in gioco come la “sostituta” di Stefania Orlando, l’ex Miss ha dimostrato di avere una indole un po’ pettegola e poco trasparente… che peccato!