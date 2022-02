Alex Belli e Delia Duran dopo aver dato spettacolo tutta sera, intorno alle quattro del mattino, sentendosi in spiaggia d’estate, hanno intavolato un momento karaoke voce e chitarra dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli propone a Delia Duran di lasciare il Grande Fratello Vip

Il man della factory ha anche proposto alla moglie di lasciare insieme il GF Vip (lui, salvo colpi di scena, dovrebbe abbandonare lunedì 27 febbraio): “Che stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo – ha esordito Alex Belli con riporta Biccy.it – Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante”.

“Se tu mi dici che qua non stai bene, usciamo, io vedo che non stai bene, i tuoi occhi non sono gli stessi”, ha proseguito l’attore.

Delia, di contro, ha precisato:

Tu pensi che io non stia bene? Io sto bene.

Alex ha parlato di posta in gioco alta:

Io non esco fuori di qui lasciandoti in questa situazione. Io esco se so che tu sei in focus. Secondo me tu non hai il contatto reale con la realtà. Io sono qui per te per farti capire che devi avere fiducia di me.

Delia Duran, dopo il discorso del marito, ha cercato di tranquillizzarlo:

Io ti amo, ti ho perdonato e siamo tornati insieme, ora ho fiducia di te ma non come prima di questo reality quando avevo quella fiducia limpida con te. Ora non sono come prima, ora starò più attenta a tutto.

E poi via di karaoke…