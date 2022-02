Katia Ricciarelli furiosa con Alex Belli. Dopo la discussione tra il man della factory e Soleil Sorge, la ex moglie di Pippo Baudo si è palesemente schierata dalla parte dell’italo americana mandando a quel paese l’attore.

Katia Ricciarelli “on fire” manda Alex Belli a quel paese

“Sei cascata come una pera cotta”, ha affermato Katia parlando con Soleil. Poi la cantante lirica si è rivolta verso Alex che stava entrando in confessionale: “Adesso non sono affari tuoi! Non sono incazzata, fatti gli affari tuoi cretino”.

La Ricciarelli ha commentato gli ultimi accadimenti:

Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo a lui che stavano esagerando… sono venuti qua a rovinare un’altra volta. Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo… lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!

Alex, dopo essere uscito dal confessionale è stato mandato a quel paese da Katia Ricciarelli:

Vai, vai… senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità.