Delia reagisce in modo singolare all’aereo di Alex: “Non sono contenta…” – VIDEO

Alex Belli ha mandato un aereo per Delia Duran al Grande Fratello Vip. La (ex?) moglie, però, non sembra averla presa bene ed ha palesato il suo punto di vista di fronte alla domanda di Manila: “Non sei felice?”.

Delia riceve un aereo da Alex ma non la prende bene

“Delia, sei l’unica donna della mia vita”, ha scritto Alex nel messaggio. La Duran, rispondendo alla domanda di Manila, ha commentato: “No, non sono contenta. Non voglio stare lì a fare lo show”.

Manila ha cercato di alleggerire la questione:

Non c’è da capire o interpretare, è quello. E’ già un primo passaggio, poi ovvio che ci devono essere altre cose ed altre dimostrazioni. Però questa è una cosa molto bella, la prima. Da un punto di vista bisognava ripartire. Non puoi non essere felice di questa cosa. Se lo ricevessi io un aereo del genere da Lorenzo impazzirei.

Alex Belli ha pubblicato pure un video (che trovate in apertura del nostro articolo) facendo intendere di guidare direttamente l’aereo con il messaggio per Delia.

Ma non si trovava in quarantena?

Verosimilmente l’aereo sarà stato guidato dal pilota che ha fatto un video apposito per poterlo condividere sui social.