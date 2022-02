Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha deciso di infrangere il silenzio dietro al quale si era ritirato dopo le sue nebulose affermazioni che però avevano fatto molto discutere. Proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’ex calciatore aveva preso le distanze dal comportamento della compagna asserendo di volersi prendere del tempo.

Attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Lorenzo Amoruso è tornato a parlare ed in particolare ha acceso nuovamente i riflettori su quanto accaduto negli ultimi giorni, ribadendo la sua delusione nei confronti di Manila Nazzaro e dell’atteggiamento assunto. Nonostante questo però ha deciso di fare un passo indietro e di restare al fianco della sua compagna. Ecco le parole di Amoruso riprese dalle colleghe di IsaeChia.it:

Sono qui per chiarire il mio messaggio di lunedì durante la puntata. La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa.

Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna. Non ho bisogno nemmeno io di visibilità, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nel mio passato e se ho una posizione sociale privilegiata e ne sono molto orgoglioso è perché ho fatto tanta roba da più giovane.