Manila Nazzaro accusata da Barù di essere razzista nei confronti dei cinesi. L’episodio, passato un po’ in sordina, fa riferimento ad uno scambio di battute accaduto alla fine del mese scorso (il 31 gennaio).

Manila mentre faceva un massaggio a Davide ha imitato l’accento dei cinesi arrivati in Italia da poco tempo. Barù, proprio per questo motivo, si è letteralmente infuriato prendendo le distanze dalle battute dell’ex Miss Italia:

E’ una battuta simpatica? Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì. Un po’ come quando tu ti dissoci quando io dico che una sta ingrifata, io da questa cosa qui. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Stai facendo il verso di come parla un immigrato in Italia che magari si è fatto il cul*. Magari un cinese la vede così.