Alessandro Iannoni dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Oggi, svelando per quale motivo è finita la sua ultima storia d’amore (e c’entra Carmen Di Pietro).

Alessandro Iannoni svela perché la sua ex fidanzata lo ha lasciato

I “no” a mamma restano i più difficili per me… L’Isola mi ha cambiato, mi sento più autonomo… Non voglio mancarle di rispetto ma ho capito che allontanarci farà bene sia a me, sia a lei.