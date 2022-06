Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi (lo sapevi che questa bella signora è diventata famosa ben prima dei suoi due figli?), tra le pagine del settimanale Mio, ha parlato di Jeremias Rodriguez, dopo gli scontri dell’Isola dei Famosi.

La mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi “demolisce” Jeremias Rodriguez

Quello che ha fatto Jeremias sull’Isola non è stato bello. – riporta Biccy – Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guendalina. Non è vero: Edoardo ha un suo lavoro e si mantiene da solo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare.

Laura Maddaloni la più forte? la Tavassi le lancia una frecciatina

Raggiunta da The Pipol TV, Guendalina Tavassi ha raccontato di sentirsi la vincitrice morale (e non ha tutti i torti): “Il vincitore morale di questa edizione… sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse troppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle ba**e, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola”.

Spazio poi, per una bella frecciatina nei confronti di Laura Maddaloni:

Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però.