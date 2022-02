Nel corso della giornata di ieri, Alessandro Basciano ha parlato dei “boni” del Grande Fratello Vip, facendo una indagine durante una chiacchierata con Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo.

Basciano parla del più bello del GF Vip: “Lui è il top, sopra la media!”

Ho parlato con le donne e tutte mi dicono che non sono attratte dai due nuovi arrivati, mi sembra assurdo. Non sono belli? Secondo me Antonio e Gianluca sono molto belli. Sopra la media di sicuro. Credo che siano dei bei ragazzi da tutti i punti di vista. Se non sono belli loro allora non capisco cosa possa essere considerato bello. – riporta Biccy. it – Comunque secondo me Gianluca è il top in questo contesto, bellissimo e con una testa fantastica.

Basciano poi ha parlato di Barù:

Lui ha il suo fascino. In effetti oltre ad essere un bell’uomo ha una personalità favolosa. E’ acculturato, molto intelligente, a una mente pazzesca. Poi anche fisicamente mi piace, non è super definito, ma la stazza è perfetta. – ha continuato Alessandro Basciano così come riportano i colleghi di Biccy – Ha un fisico su cui uno può lavorare e fare di tutto. Capisco il fascino di Barù assolutamente. Però vi dico che Gianluca è un ragazzo d’oro, è risoluto, quadrato, educato. Non lo dico soltanto perché è il mio migliore amico, ma perché lo penso davvero.

Nathaly ha spiegato a Basciano per quale motivo non si sente attratta dalle new entry:

Io Antonio nemmeno lo guardo può essere mio figlio. Gianluca ha un bel fisico e un viso interessante, però non amo gli uomini fissati con il fisico. Ho avuto esperienze con persone che parlavano sempre di diete e palestra e adesso non ho intenzione di tornarci.