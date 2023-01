Il gioco della bottiglia del Grande Fratello Vip è stato decisamente galeotto. Dopo l’avvicinamento (doppio) di Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, anche Davide Donadei e Alberto De Pisis hanno “limonato” a favore di camera.

Oggi l’ex tronista, chiacchierando con Alberto e in presenza di Nikita Pelizon, ha fatto una confessione rivelando: “Il bacio con Alberto? Posso dire che mi è piaciuto?”.

Pronto l’intervento di De Pisis che ha svelato di aver fatto un sogno erotico con protagonista il ristoratore salentino:

Io volevo rintracciarti per ben due volte per chiederti un massaggio. Anch’io ci ho pensato stanotte, a parte gli scherzi. Adesso la dico tutta che poi sembro sempre uno che non vuole dire.

Stanotte ho sognato che ero a letto con te. L’ho detto… vado via. Giuro… non so se è stata l’emozione di sederti sulle tue gambe.