Mentre le uniche coppie nella Casa del GF Vip continuano a vivere momenti di forte turbolenza – dai Donnalisi agli Incorvassi – c’è una coppia non ancora nata (e probabilmente destinata a non nascere mai) che fa sognare i social: gli Edoberto. Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria potrebbero davvero formare la ship più vera dell’edizione.

Alberto De Pisis e Donnamaria: la ship vincente

Da diverse settimane è ormai noto a tutti l’interesse provato da De Pisis nei confronti di Donnamaria. I due sono diventati ottimi amici ma ciò che conquista è l’azzeramento totale della mascolinità tossica alla quale purtroppo siamo molto spesso abituati, in tv come nella vita reale.

Con De Pisis, Donnamaria riesce ad essere se stesso e a far emergere tutta la sua dolcezza. Alberto però, al tempo stesso è rimasto letteralmente affascinato dai modi dell’amico, tanto da ammettere in più occasioni di esserne in qualche modo innamorato.

Nei giorni scorsi, parlando con Sarah Altobello le ha confidato, parlando di Donnamaria:

Non c’è quella attrazione fisica ma quando lui mi ride, io mi sento male, io mi sciolgo…

Sebbene abbia poi ammesso a Oriana e Giaele di non voler baciare Edoardo, le due Vippone hanno faticato a credere ad Alberto che, nel parlare di Donnamaria ha sempre usato la massima delicatezza ed il massimo rispetto.

I fan degli Edoberto intanto ci sperano. Il GF Vip, d’altro canto, è ancora lungo…