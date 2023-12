Nella Casa del Grande Fratello è volato il primo aereo per Greta Rossetti e Mirko Brunetti: “Non si comanda al cuore, meno orgoglio”, si legge. Perla Vatiero si è fatta una risata mentre la “rivale” ha esordito: “A qualcuno siamo arrivati, alle persone profonde”.

“Questo aereo per Greta e Mirko è stato palesemente inviato dagli autori o da lei stessa”, si legge nel frattempo sui social alimentando la polemica.

Secondo una fan su TikTok, la ship sarebbe chiaramente pilotata:

È tutto pilotato. Per far arrivare un aereo ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, ho le prove di quello che dico. Greta è entrata neanche una settimana fa, come è possibile? Già li aveva fatti.

Ho le prove, gli screen delle conversazioni con i piloti degli aerei.