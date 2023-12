Con l’ingresso di Federico Massaro nella Casa del Grande Fratello, le cose tra gli inquilini si sono incominciate a movimentare. In queste ore, per esempio, Mirko Brunetti si è ingelosito per via di un avvicinamento tra il modello e la ex fidanzata Perla Vatiero.

Mirko geloso di Perla e Federico: “Non si fa!”

Durante una piccola festa nella piscina del Grande Fratello, Federico si è avvicinato a Perla abbracciandola da dietro. Il gesto è fatto letteralmente imbestialire Mirko che ne ha parlato con Paolo Masella:

Non va fatto a prescindere. Federico, stai in piscina e abbracci Perla da dietro… Ne parlano tutti e ok, ci sta. Te con due persone ci stai a provare. Soprattutto Greta, vabbè ca**i tuoi. Poi pure con Perla che te l’abbracci da dietro…

Federico e Vittorio sono i due coinquilini che più “inquietano” gli altri protagonisti, sia donne che uomini: il motivo?

Sono sicuri di loro e non devono dimostrare nulla agli altri, anche per quanto riguarda il loro orientamento sessuale che tanto “terrorizza” alcuni di loro (Anita, ci senti?).