Ha preso il via la nuova edizione di X Factor 2023 condotto, per la seconda volta, da Francesca Michielin. Durante le prime audizioni è “spuntato” Wax di Amici 22: per quale motivo il cantante “mariano” è comparso su Sky? Scopriamolo subito!

Spunta Wax ad X Factor 2023, ecco per quale motivo

Dietro il banco dei giudici di X Factor abbiamo trovato quest’anno: Morgan, Ambra, Dargen D’Amico e Fedez. Durante le audizioni si è presentato Edoardo, cantante molto talentuoso e tanto somigliante (fisicamente) a Wax di Amici 22.

Per questo motivo, anche il social media manager del talent show ha condiviso un collage con protagonista il trapper della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi: avete notato anche voi questa somiglianza?

La mossa di Edoardo conquista, la mossa di Edoardo è tutto#XF2023 pic.twitter.com/7ESmKa8ult — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2023

INIZIA ORA la prima puntata di #XF2023 pic.twitter.com/u1fWxjk5g6 — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2023

Lo scriviamo ora, ma lo ripeteremo mille volte! #XF2023 https://t.co/AhuZXc2ls0 — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2023

“Perché il posto più comodo dove stare, certe volte” Lo scambio di battute tra Morgan e Ambra, durante la prima puntata di #XF2023, fa il giro dei social. Cosa ne pensate? pic.twitter.com/WK3N0ZlgyZ — Fanpage.it (@fanpage) September 14, 2023

Francesca Michielin annulla il tour

E’ un lungo sfogo affidato ai social, quello scritto da Francesca Michielin, giovane cantante e conduttrice di X Factor. Attraverso i suoi social, ha voluto mettere i suoi follower al corrente rispetto al suo stato di salute, dopo essersi di recente sottoposta ad un intervento chirurgico. Come sta oggi?

Francesca Michielin annulla le date del tour: come sta

Francesca Michielin, nel suo ultimo stato social ha esposto in maniera dettagliata l’attuale stato di salute, svelando di avere dei “dolori addominali insostenibili”, tali da non permetterle di poter dare tutto il suo massimo nel lavoro.

Già qualche settimana fa era stata costretta ad annunciare l’annullamento di due concerti del suo Summer tour per via di un problema di salute che aveva necessitato un’operazione chirurgica fortunatamente andata bene. Tuttavia la Michielin ha dovuto scontrarsi con la realtà, come emerso dal suo tweet in cui ha motivato lo stop del suo tour:

Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali che sono diventati insostenibili.

Ecco cosa ha raccontato Francesca nel suo lungo post social:

Nell’ultimo anno ho capito che non possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo.

La cantante non è mai entrata nel dettaglio della malattia che l’ha colpita, ma ha proseguito: