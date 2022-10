Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a regalare gioie sui social. Dopo le varie Stories di Instagram ricche di botta e risposta, adesso Maurito e Wanda hanno deciso di pizzicarsi anche su Twitter. E quello che ne è emerso è stato davvero surreale.

Se Wanda Nara continua a ribadire di essere ormai la ex moglie di Mauro, lui non si arrende ed anzi ci tiene a rivendicare i momenti trascorsi insieme, anche di recente, e durante i quali i due sarebbero stati bene, almeno a suo dire.

Nelle passate ore la donna ha risposto su Twitter ad un articolo che titolava: “Wanda Nara perdona Mauro Icardi e già si parla di riconci azione”. La donna non sarebbe affatto d’accordo tanto da replicare:

Non ho niente da perdonare, siamo separati. E grazie per non avermi consultata.