Nei giorni scorsi i rumors sulla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi si sono trasformati in realtà. La procuratrice ed ex opinionista del GF Vip ha confermato con un comunicato su Instagram la separazione dal marito (pur senza citarlo). Lui ha prima smentito la crisi, poi ha cancellato le Stories. Adesso però è tornato con la pubblicazione di una conversazione tra i due avvenuta su Whatsapp.

Mauro Icardi e Wanda Nara: la surreale conversazione

E’ surreale ciò che sta accadendo pubblicamente tra Icardi e Wanda Nara. Il tutto ha ormai assunto i contorni della soap opera. Nulla a che vedere con la nostrana separazione che coinvolge Ilary e Totti, nonostante i retroscena e le indiscrezioni emerse ad oggi.

Nelle passate ore, il calciatore ha deciso di rendere pubbliche alcune conversazioni private con – l’ex? – moglie Wanda Nara. Si tratta di una chat Whatsapp con la quale il calciatore ha voluto dimostrare come nonostante l’annuncio della separazione lei abbia provato a contattarlo. Le Stories in questione sono poi scomparse (come sempre cancellate) e Icardi ne ha pubblicata una nuova che immortala i due in videochiamata, con tanto di dichiarazione d’amore.

“Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica”. ha scritto Icardi nella prima Story che immortala la chat con Wanda. In una seconda la moglie gli chiede dove fosse e perché aveva deciso di uscire piuttosto che dormire con il figlio. Lui le risponde asserendo che non deve darle alcuna spiegazione dal momento che lo ha lasciato: “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?”.

“Perché sei una bugiardo, da sposato e da single”, replica la donna. “Siamo uguali”, controbatte lui. “Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te”, lo minaccia Wanda. E lui commenta: “Quanto sei tossica!”.

Maurito ha poi voluto mostrare una chiamata in entrata dell’ex moglie che ha definito “Tossica livello 1000”, prima della foto della loro videochiamata e la scritta: “Ti amo Toxi”.