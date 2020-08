Volano stracci, Eleonora Rocchini sbugiardata da Dalila Branzani

Eleonora Rocchini continua a far parlare di sé. Dopo essersi lasciata con Oscar Branzani ha avuto un flirt con Nunzio Moccia, ex fidanzato di Dalila (sorella di Oscar). L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, ha deciso di tornare sui suoi passi.

Per questo motivo, Eleonora Rocchini lo scorso maggio era tornata da Oscar Branzani e la famiglia di lui era faticosamente riuscita a perdonarla. Solamente poche settimane dopo, influencer ha deciso di tornare ancora una volta indietro, correndo tra le braccia di Nunzio Moccia.

Ad oggi, Eleonora e Nunzio vivono la loro estate insieme tra la Campania e la Sardegna, paparazzati dai follower. Dalila Branzani, invece, ha deciso di rompere il silenzio raccontando come si sarebbero svolte le cose negli ultimi mesi:

Si è messa con il mio ex, ha fatto passare tutti noi per cattivi, poi è tornata dicendo che voleva essere perdonata. L’abbiamo riaccolta a maggio cercando di perdonarla, mentre lei parlava malissimo di Nunzio e diceva che aveva sbagliato tutto e che sarebbe voluta tornare indietro e chiedendomi di tornare come prima. L’abbiamo perdonata e lei dopo poco, senza una spiegazione, si mette con Nunzio così all’improvviso dicendo che non ha fatto nulla di male perché tanto io e lei non eravamo cognate. Perché le cognate sono tali quando si sposano e lei non era sposata. Per me non era una cognata e neanche un’amica, ma una sorella.