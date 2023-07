Vladimir Luxuria conduce La Talpa? Ecco la sua risposta al gossip

Vladimir Luxuria verso la conduzione de La Talpa? Secondo quanto ha affermato TVBlog, l’opinionista dell’Isola dei Famosi potrebbe ricoprire questo ruolo dal 2024, anno in cui il programma andrà in onda su Italia 1.

Come è noto dapprima il programma doveva essere realizzato dalla società Fascino di Maria De Filippi. Che effettivamente aveva fatto qualche riunione interlocutoria sul tema. Poi il progetto è stato abbandonato da Fascino, che in quell’occasione avrebbe individuato in Gerry Scotti il conduttore. Per la nuova Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno al momento ci sarebbe questa prima idea.