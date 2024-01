L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 tra qualche mese. Tra le ultime indiscrezioni, secondo Dagospia, potrebbe essere Vladimir Luxuria la nuova conduttrice del programma al posto di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria conduce l’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi?

Magari l’ex letterina era a conoscenza del progetto di Piersilvio di far fare un numero zero per la conduzione dell’Isola dei famosi a Vladimir Luxuria, già opinionista nelle ultime due edizioni della Blasi (è la stessa operazione che avvenne quando Blasi venne sostituita dal suo opinionista Alfonso Signorini al ‘’Grande Fratello’’).

Luxuria ha deciso di svelare come stanno le cose e così, raggiunta da FanPage ha specificato:

Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta.

A quanto pare la smentita è arrivata anche da Mediaset (tramite delle fonti molto vicine all’azienda):

L’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo.