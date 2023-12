Dalla prossima primavera prenderà ufficialmente il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata nelle passate settimane nel corso di una conferenza tenuta da Pier Silvio Berlusconi. Sempre quest’ultimo ha svelato che con ogni probabilità ritroveremo al timone dell’edizione proprio Ilary Blasi.

A pochi mesi dall’esordio, nelle ultime ore sono emersi i primi retroscena e le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il primo concorrente dell‘Isola dei Famosi 2024. Gli autori del reality sarebbero già al lavoro, a caccia del cast perfetto per una edizione che dovrebbe partire tra marzo e aprile prossimi.

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha svelato il primo presunto nome pronto a sbarcare in Honduras. Si tratterebbe di una sportiva famosa, Elisa Di Francisca, ex schermitrice specializzata nel fioretto e campionessa olimpica.

Si tratta ovviamente di prime indiscrezioni che al momento non trovano alcun riscontro certo, ma vale la pena iniziare a capire quali potrebbero essere i protagonisti del reality che tornerà su Canale 5.

Intanto capiremo nelle prossime settimane se ci sarà proprio Ilary Blasi al timone, come lasciato intendere da Pier Silvio Berlusconi in conferenza, quando ha dichiarato:

L’Isola c’è in palinsesto e partirà in primavera fine marzo/inizio aprile, quindi anticipata. Non abbiamo ancora parlato dal punto di vista contrattuale ma l’intenzione è andare avanti probabilmente con Ilary Blasi.