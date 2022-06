Vincitore Isola dei Famosi 2022: pronostici, sondaggi e quote in vista della finale

Stasera, lunedì 20 giugno 2022, andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi. Scopriamo, a seguire, tutti i pronostici dei bookmaker, le quote ed i sondaggi sul possibile vincitore.

Vincitore Isola dei Famosi 2022: pronostici e quote

Ecco l’elenco completo delle quote vincenti dei concorrenti ancora in gara all’Isola dei Famosi 2022, secondo Snai e Eurobet (anche se, proprio nelle ultime ore, è saltata fuori l’incognita legata ad Edoardo Tavassi per via del suo infortunio).

Nicolas Vaporidis: 1,60 (Snai) – 1,50 (Eurobet)

Edoardo Tavassi: 3,00 (Snai) – 2,50 (Eurobet)§

Carmen Di Pietro: 6,00 (Snai) – 4,00 (Eurobet)

Luca Daffrè: 15,00 (Snai) – 11,00 (Eurobet)

Nick Luciani: 15,00 (Snai) – 13,00 (Eurobet)

Marialaura De Vitis: 15,00 (Snai) – 11,00 (Eurobet)

Estefania Bernal: 20,00 (Snai) – 21,00 (Eurobet)

Mercedesz Henger: 20,00 (Snai) – 16,00 (Eurobet)

Pamela Petrarolo: 20,00 (Snai) – 26,00 (Eurobet)

Sondaggi Isola: il preferito dal pubblico

Vincitore Isola dei Famosi: secondo i sondaggi presenti sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il concorrente preferito dal pubblico è Nicolas Vaporidis con il 31.64% di preferenze.

Ecco, di seguito, l’elenco completo:

Nick Luciani con il 28.25%

Carmen Di Pietro con il 12.43%

Edoardo Tavassi con l’8.47%

Mercedesz Henger con il 5.37%

Maria Laura De Vitis con il 5.08%

Estefania Bernal con il 4.80%

Luca Daffrè con il 2.26%

Pamela Petrarolo con l’1.69%