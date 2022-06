Eliminato Isola dei Famosi 20 giugno – Spazio per la ventiquattresima puntata del reality condotto da Ilary Blasi: chi sarà il naufrago a rischio eliminazione durante la semifinale? Scopriamo i concorrenti in nomination e cosa dicono in merito i principali sondaggi presenti online.

Eliminato Isola dei Famosi 2022: chi sarà?

Mercedesz Henger e Nick Luciani sono i naufraghi che si trovano in nomination all’Isola dei Famosi 2022 e questa sera rischiano eliminazione definitiva.

Chi avrà la peggio tra di loro?

Diamo uno sguardo ai principali sondaggi online che sembrano tutti propendere per il medesimo risultato.

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori devono votare rispondendo alla domanda: “Chi vuoi salvare?”) ed i sondaggi parlano decisamente chiaro.

A rischiare l’eliminazione potrebbe essere Nick: voi cosa ne pensate?

Il televoto è ufficialmente aperto: Chi vuoi salvare tra Mercedesz e Nick? #Isola pic.twitter.com/wUixFacSDX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 13, 2022

