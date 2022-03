Adriana Volpe, ospite di Casa Chi, ha svelato chi potrebbe essere il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip che si concluderà il prossimo 14 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Secondo me sono fondamentali proprio le ultime due settimane. Abbiamo due finaliste, Delia e Lulù che hanno dato moltissimo ma nelle ultime settimane qualche errore lo hanno fatto e quindi dei voti potrebbero spostarsi e anche la mia attenzione è cambiata su molti personaggi.

L’opinionista, che in questa avventura ha affiancato Sonia Bruganelli ha proseguito con il suo pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip:

Alla fine, come in tutte le grandi maratone, sono importanti gli ultimi metri. Chi vince? Mi è piaciuto Davide, Miriana, Lulù, Jessica. Con la sua linea della vita chi è che non si è emozionato? E ci vogliamo dimenticare Antonio?

Soleil è il personaggio più forte. Per me vince Sonia Bruganelli, l’ha vinto lei questa GF Vip con camper più grande e la vacanza a Dubai e con Parpiglia alle spalle.