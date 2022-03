Quando finisce il Grande Fratello Vip? Data finale, durata e finalisti

Il Grande Fratello Vip ha preso il via con la sua sesta edizione il 13 settembre dello scorso anno. Sin da subito si era presentato come il reality dalla durata record, e così è stato. A distanza di quasi sei mesi si avvia verso le battute finali. Ma quando finisce? Scopriamo qual è la data ufficiale della finale.

Quando finisce il Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip condotto per la terza edizione di fila da Alfonso Signorini chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 14 marzo 2022. Lo scorso novembre, anche alla luce dei risultati in termini di ascolto, il conduttore aveva annunciato un prolungamento.

In seguito a ciò i Vipponi erano stati informati e lasciati liberi di lasciare anticipatamente il GF Vip senza dover pagare una penale.

Per la finale mancano solo tre appuntamenti ed ormai l’attenzione è tutta concentrata sui finalisti che accederanno all’ultima tappa del Grande Fratello Vip. Al momento solo Delia Duran e Lulù Selassié sono entrate ufficialmente nella rosa dei finalisti ma all’appello ne mancano ancora tre che li conosceremo nei prossimi giorni.

Ed ecco infine qualche altra piccola curiosità su questo GF Vip: i concorrenti ancora in gara entrati il primo giorno sono Lulù e Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Il giorno 5 sono entrati Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e Sophie Codegoni. A edizione ormai in corso si sono aggiunti Barù e Antonio Medugno. In tutto il GF Vip 6 è durato 183 giorni.