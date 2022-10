Vincitore di Amici sarà una drag queen in Non sono una signora: ecco tutti i concorrenti

Nella prima serata di Rai2, a partire dal prossimo lunedì 7 novembre andrà in onda Non sono una signora, il nuovo show condotto da Alba Parietti e nel quale i Vip saranno pronti a cimentarsi in una particolare sfida: trasformarsi in bellissime drag queen. Tra i concorrenti, i cui nomi sono stati svelati nelle passate ore da TvBlog.it, spunta anche un ex vincitore di Amici.

Vincitore di Amici sarà una drag queen in Non sono una signora: concorrenti e giuria

Ci sarà anche Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi (del quale è stato anche ballerino professionista) nonché compagno della coreografa Veronica Peparini, tra i concorrenti di Non sono una signora. Secondo quanto appreso da TvBlog, tra gli altri nomi spuntano anche quelli di Sergio Muniz, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso e Patrizio Rispo.

Sergio Muniz, modello e attore spagnolo, nel 2004 ha vinto l’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 è stato concorrente di Tale e quale show. Rocco Siffredi non ha bisogno di presentazioni ma in riferimento alle sue passate partecipazioni televisive, ricordiamo quella all’Isola dei Famosi. Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro, ha già preso parte a Temptation Island. Infine Patrizio Rispo è il noto attore e volto storico di Un Posto al Sole nei panni di Raffaele Giordano.

Sul piano della giuria, lo stesso portale televisivo aveva svelato in anteprima chi saranno i giurati Vip: Sabrina Salerno, Filppo Magnini, Cristina D’Avena e Mara Maionchi. Ci sarà poi anche una giuria tecnica composta da Vanessa Van Cartier, Maruska Starr e Elecktra Bionic.