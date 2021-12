“Volevano mandarmi via dal trono”, ex tronista di Uomini e Donne svela un retroscena “poi a pranzo con Maria…”

Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico Mastrostefano? Intervistato da Today, il romano ha svelato un retroscena sulle battute iniziali del suo percorso televisivo e il consiglio che ha ricevuto da Maria De Filippi.

“Volevano mandarmi via dal trono”, retroscena dell’ex tronista di Uomini e Donne

Com’è la mia vita oggi? La definisco appagata nel senso che da quando avevo 20 anni mi sono messo in testa dei progetti e li sto raggiungendo. A livello lavorativo ho realizzato il mio sogno, che era quello di gestire un impianto e di arrivare a formare in vasca dei campioni del futuro.

Federico svela anche perché aveva scelto di partecipare a Uomini e Donne:

Volevo far ingelosire una mia ex e, per gioco, ci sono riuscito benissimo. Inizialmente volevo corteggiare Paola Frizziero ma la redazione ha visto in me qualcosa e ha deciso di mettermi sul trono.

L’ex tronista svela anche un’altra curiosità sul suo percorso televisivo dell’epoca:

Cosa avrei cambiato? Che Pamela non me ne voglia, perché le voglio bene ed è una mia amica, non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati.

Poi l’aneddoto del dietro le quinte:

All’inizio del trono ero un po’ personaggio inesistente, non avevo creato dinamiche perchè ancora mi dovevo riprendere dalla storia con la mia ex. La redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo. Una sera dovevo fare un’esterna con tre ragazze e, forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da lì è partito il mio personaggio. Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutto insieme (avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso). Da lì è scattato il mio personaggio, con la benedizione di Maria che mi disse: “Ti devi divertire”.

Queen Mary sa dare sempre i consigli giusti!