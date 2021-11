Nei giorni scorsi era giunta una clamorosa indiscrezione sul conto di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e da qualche settimana ex Vippone dell’ultima edizione del GF Vip. Secondo il portale PiùDonna lo avremmo potuto vedere presto a Uomini e Donne, non è chiaro se nei panni di tronista o corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi.

Nicola Pisu verso Uomini e Donne? La verità

Dopo la delusione amorosa avuta da Miriana Trevisan, Nicola Pisu è ancora alla ricerca dell’amore? Il giovane ieri, in collegamento con Pomeriggio 5 ha svelato di non essere certo di un eventuale riavvicinamento alla donna dopo la sua uscita dal GF Vip ma non ha escluso un caffè insieme. A quanto pare non ha messo del tutto un punto ma adesso potrebbe decidere di procedere con maggiore consapevolezza.

Adesso però, sull’ipotesi Uomini e Donne è intervenuto lo stesso Nicola Pisu rispondendo ad una domanda ad hoc durante una recente intervista al portale SuperGuidaTv: “Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore? Ti è arrivata una proposta?”, ha domandato il giornalista.

Puntuale la replica dell’ex gieffino che ha commentato:

Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato. Non so se ci parteciperei. Dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano.

E su Miriana Trevisan ha aggiunto: