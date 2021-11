Dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne? In queste ore arriva una indiscrezione relativa ad un ex concorrente dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Parliamo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, il quale, dopo la delusione con Miriana Trevisan, potrebbe cercare l’amore altrove.

Ex del GF Vip pronto ad approdare a Uomini e Donne?

A riportare l’indiscrezione che vedrebbe il giovane Nicola alle prese con nuove conoscenze ed esterne ci ha pensato il portale PiuDonna.it, secondo il quale in queste ore sarebbero sempre più insistenti le voci di una partecipazione dell’ex Vippone al dating show targato Maria De Filippi.

L’ex gieffino è stato eliminato qualche settimana fa dalla Casa del GF Vip dove aveva ammesso di essersi innamorato di Miriana Trevisan. Un sentimento tuttavia non corrisposto dal momento che l’ex ragazza di Non è la Rai non sarebbe riuscita ad andare oltre la semplice attrazione fisica, prendendo così le distanze dal giovane.

Deluso ed amareggiato, dopo la sua eliminazione Nicola sembra avere aperto gli occhi su quanto accaduto nella spiatissima Casa, ed ha preso anche lui le distanze dalla donna.

Adesso però per lui potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne, non è chiaro se in qualità di tronista o corteggiatore. In merito scrive il portale:

Gli esperti sostengono che Nicola voglia ricercare l’amore ancora in tv e pare intenzionato a partecipare ai prossimi provini.

Nicola Pisu è davvero pronto a mettersi in gioco anche in amore? Non ci resta che attendere la conferma del diretto interessato.