Alex Belli e Soleil Sorge ieri sera hanno passato del tempo ad interrogarsi sul comportamento degli altri colleghi del Grande Fratello Vip. Proprio l’italo americana si è mostrata particolarmente irritata da certi atteggiamenti in Casa.

C’è questa mania di protagonismo ed egoriferimento, che non gli dà nemmeno lo spazio di conoscere le persone. Poi, per fortuna, l’ultimo dei miei interessi è anche quello di raccontarmi. Lo faccio volentieri per dare, magari, dei messaggi. Non è che poi devo raccontare la mia storia qua.

Preferisco far vedere altro, poi ben venga poter raccontare comunque un vissuto bello importante, ma lo faccio con gli amici e con persone che poi sono nella mia vita. Però non vedo neanche il minimo interesse. O se stai parlando di un argomento anziché interessarsi ‘anche io anche io così’ e si accavalla l’altro. Si accavallano, interrompono, parlano sopra, non ti fanno finire una storia per continuare a voler dire la loro.