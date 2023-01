Nottata “folle” nella Casa del Grande Fratello Vip. Luca Onestini che ha l’umore alto “tutta la vita”, ha rincorso Oriana Marzoli con un bicchiere di vetro colmo d’acqua, raggiungendo la camera dove dormiva Alberto De Pisis.

Il mio adorabile biondino si è – giustamente – arrabbiato perché i due concorrenti lo hanno svegliato. In più De Pisis, ha palesato il suo malcontento per il loro gioco pericoloso:

No, non nel mio letto non mi fate incazzare. A parte che con i bicchieri vi potete tagliare. Non lo so voi da che paese venire… Amore ma se mi tagli la gamba con un flûte ti giuro… ma da che pianeta venite? Non mi piacciono questi giochi. Oriana scusa ti puoi spostare? Credimi spostati da qua, grazie.

Ma come state? Ma fatelo in camera vostra. Cosa è successo? Stavo dormendo… fallo in camera tua, perché qua? Mi sentivo già la gamba squartata con il vetro. Con il flûte in vetro che lo sentivo già conficcato in pancia. Adesso per come sono fatto io per quattro ore non dormo.

Io ho bisogno di stare tranquillo e sereno. Mi avete fatto cadere anche la melatonina, raccoglila e portami l’acqua naturale, grazie. Andiamo tutti sereni e tranquilli a dormire.