Andrea Maestrelli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi. La stessa cosa non è accaduta a Nicole Murgia, la sua ex fidanzata che sta cercando di imporsi in maniera piuttosto evidente (e le urla fuori hanno cercato di allertare i vipponi).

Andrea vuota il sacco: “La Murgia? Non fidatevi! Ecco cosa ha fatto…”

Proprio Maestrelli, aveva già invitato Daniele Dal Moro a non fidarsi della Murgia e, nelle ultime ore, il calciatore ha fatto delle precisazioni in merito alla loro breve relazione durata circa tre mesi (e finita molto male).

Secondo le mie superstar di Twitter che stavano seguendo il live del GF Vip, dopo aver scoperto il tradimento della Murgia, Andrea l’ha beccata a cena con l’altro esattamente il giorno dopo:

Non ha capito… io esattamente il giorno dopo che ci siamo lasciati li ho beccati a cena insieme.

Stasera Alfonso darà spazio a questo faccia a faccia oppure indagherà sulle urla (apparentemente fake da ciò che si vocifera) di Clarissa Selassiè fuori dalla Casa?

Staremo a vedere.