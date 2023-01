Urla fuori dal Grande Fratello Vip. Questa volta i fan del reality show hanno cercato di lanciare un avvertimento per le due coppie della Casa tirando in ballo Nicole Murgia.

Urla fuori dal GF Vip sbugiardano la Murgia: Antonella e Micol alleate

“Donnalisi, Incorvassi… attenti alla Murgia. Incorvassi siete bellissimi!”, ha urlato una ragazza con il megafono fuori dalla Casa. Proprio i diretti interessati si trovavano fuori accanto al van ed hanno sentito tutto.

Antonella ha stretto la mano di Micol: “L’ho sempre pensato”, ha commentato mentre il GF mandava in onda la musica per non far sentire altro.

Milena Miconi ha cercato di sviare il discorso: “Magari la gente segui te e segue il tuo istinto e ti dice ciò che tu pensi”

Ma la Fiordelisi ha mantenuto il punto: “No, ha messo in mezzo altre persone, non ha detto solo Antonella non ti fidare, capito?”.

Poi Antonella ha espresso chiaramente il suo punto di vista alla diretta interessata: “A me non mi freghi!”.

Da quando è entrata nella Casa, la Murgia ha cercato di avvicinarsi ad Onestini, Daniele e Tavassi: qualcuno ha finalmente “scoperchiato” il suo gioco?

Domani in trasmissione ci sarà notevolmente carne al fuoco (comprese, temo, le urla fake di baby Selassiè).