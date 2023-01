Come sta Patrizia Rossetti dopo il Grande Fratello Vip? Lei svela cosa gli ha detto il suo medico

Patrizia Rossetti, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato come sta dopo essersi ritirata dal Grande Fratello Vip per via di alcune “complicazioni” post Covid.

Come sta Patrizia Rossetti dopo il GF Vip? Il parere del medico

Come sto? Sempre un po’ zoppicante ma ho parlato con il mio medico che mi vedrà tra qualche giorno, gli ho già mandato le analisi. Mi ha detto che si tratta di un problema post Covid. Sono stata 106 giorni al GF Vip e l’ho preso lì. Stavo male… sono stata 15 giorni lì dentro che stavo male. Avevo dolori nelle gambe. Dolorini che non passavano mai, anche da ferma oppure da seduta. Non potevo non vivere la Casa come l’avevo vissuta ed allora ho voluto prendere quella decisione. Io ho perso cinque chili andando al GF Vip, lo consiglio a tutti quelli che vogliono dimagrire. Io l’ho sempre seguito il GF ma non mi aspettavo una cosa così. L’emozione più grande è stare fuori dagli affetti e chiusi. Ci ho messo un po’ per abituarmi… non è così semplice.

L’ex concorrente del GF Vip, in ultimo, racconta con chi andrebbe a cena tra i concorrenti del reality show:

Con chi andrei a cena? Amauryz Perez, Alberto De Pisis, Charlie Gnocchi e Antonella Fiordelisi… è un po’ pazzerella ma le voglio molto bene.