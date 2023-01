Riccardo Fogli, silenzio rotto dopo la presunta bestemmia al GF Vip

Riccardo Fogli ha rotto il silenzio dopo la presunta bestemmia al Grande Fratello Vip. Ospite di Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo, il cantante ha svelato la sua verità.

Sono stato male, io non ho bestemmiato al Grande Fratello Vip. Avevo annullato tutti gli impegni. Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita.

Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello Vip, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo.

Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del GF Vip, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l’ho detta.

Mi sono mortificato, se mi impegno nelle cose ce la metto tutta, non si può chiamare il Var?