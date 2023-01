Nelle ultime ore la foto di Soleil Sorge allo stesso tavolo di Alex Belli e Delia Duran, tutti insieme appassionatamente, ha fatto sobbalzare dalla sedia più di un appassionato del GF Vip. Cosa ci facevano i tre protagonisti della passata edizione del reality?

C’è chi ha ipotizzato il ritorno dell’amore libero, ma la maggior parte degli utenti che si sono ritrovati di fronte lo scatto, prontamente diventato virale, ha bollato quello tra Soleil e Alex Belli (con la collaborazione di Delia Duran) una mera sceneggiata.

Tutto quello che abbiamo visto lo scorso anno, dunque, era solo una sceneggiata? Molti appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini stentano a capire cosa abbia portato i tre ex Vipponi a ritrovarsi nello stesso posto, alla stessa cena, al medesimo tavolo, uno di fronte all’altra.

“La sagra del ridicolo”, commenta qualcuno. “Ancora non avete capito che erano tutti d’accordo l’anno scorso”, dice un’altra utente. Ed ancora, “Complimenti per la coerenza!”, “Una delle cose più palesi dell’ anno scorso. Sta sceneggiata, tutti d’accordo con gli autori per creare quella roba patetica”. Il tenore dei commenti sembra essere proprio questo.

A Verissimo lo scorso novembre Soleil Sorge, intervistata da Silvia Toffanin, era intervenuta anche sulla questione legata ad Alex Belli e Delia Duran ed in merito aveva detto convinta:

Se li ho più sentiti o visti? No, su tanto io nella vita torno indietro, sono una persona che torna spesso sui propri passi, perdona e lascia andare, ma su una cosa non torno indietro, ed è quando taglio un rapporto con qualcuno. Ci sono alcuni casi in cui secondo me non vale la pena ridare l’opportunità alle persone di rientrare nella propria vita. Le persone dimostrano di essere ciò che sono. Nella vita ho appreso da tutte queste vicende e ho capito che non c’è necessariamente bisogno di lasciare andare o meglio, di lasciare andare sì ma si ricominciare ad avere un rapporto con le persone, anche no.