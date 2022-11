Soleil Sorge è stata ospite oggi di Verissimo e durante la sua intervista non sono mancati i momenti in cui l’influencer ha presentato il suo libro dal titolo “Il manuale della stron*a”. Proprio da questo è stata tratta una favola che in tanti appassionati del GF Vip conoscono bene: quella che l’ha vista protagonista, nei panni della “principessa”, insieme allo “stalliere” Alex Belli ed alla “strega” Delia Duran.

La padrona di casa, Silvia Toffanin, di ritorno in studio ha domandato alla sua ospite se si sia mai sentita usata da Alex e Delia. Ecco la replica lucidissima di Soleil:

Beh, mi hai fatto questa domanda subito dopo l’uscita dal GF Vip, nella prima intervista, e ti risposi di no. Perché avrei dovuto sentirmi usata? Ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione c’era, assolutamente. Se li ho più sentiti o visti? No, su tanto io nella vita torno indietro, sono una persona che torna spesso sui propri passi, perdona e lascia andare, ma su una cosa non torno indietro, ed è quando taglio un rapporto con qualcuno. Ci sono alcuni casi in cui secondo me non vale la pena ridare l’opportunità alle persone di rientrare nella propria vita. Le persone dimostrano di essere ciò che sono. Nella vita ho appreso da tutte queste vicende e ho capito che non c’è necessariamente bisogno di lasciare andare o meglio, di lasciare andare sì ma si ricominciare ad avere un rapporto con le persone, anche no.