Alex Belli, secondo quanto racconta Antonella Fiordelisi, le avrebbe proposto di fare sesso a tre insieme alla moglie Delia Duran. Il racconto della piccantissima proposta è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mentre Antonella ed Edoardo si trovavano abbracciati sul divano, Donnamaria ha commentato Alex Belli ritratto sulle pareti della Casa: “Però è davvero bello, con tutti questi capelli e ‘sta barbona”, ha dichiarato l’assistente di Forum.

Pronta la bomba di Antonella:

Mi ha proposto pure una cosa a tre e gli ho detto no. E’ vero… non ho problemi a dirlo. Insieme a Delia Duran, sua moglie. Sono bravissimi però, sono simpaticissimi e divertenti. Loro hanno un amore libero, lo sai no? Io non sono mai stata con una donna ma quando vorrò stare con una donna gli farò sapere…