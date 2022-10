Antonella Fiordelisi ha una sorella maggiore che non vede e sente da circa tre anni. Durante una chiacchierata con Alberto De Pisis nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato per quale motivo è accaduta una cosa simile.

Chi è la sorella di Antonella Fiordelisi e perché non hanno rapporti

A quanto pare la sorella maggiore di Antonella (nata dal primo matrimonio della madre) non avrebbe mai accettato il divorzio dei suoi genitori tanto da allontanarsi dal resto della sua famiglia:

Chissà se mi sta seguendo mia sorella. Sì abbiamo la stessa madre io e lei. Secondo te mi guarda? Anche per curiosità. Non è che mi detesta ma non ci vediamo da anni. Se verrà a trovarmi? Mai, la conosco troppo bene.

Mia madre cerca sempre di chiamarla e contattarla ma lei è freddissima non ha mai superato questa separazione. E’ diversa da me caratterialmente, proprio l’opposto. Un po’ più timida. Non siamo cresciute insieme ma ci vedevamo ogni weekend quando ero piccola.